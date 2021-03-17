***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918705
BIST
13:351.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,80
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:357,5028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:358,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:35418,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,81
|Açılış
|: 418,71
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:35
|EUHOL
|3,63
|19.924.679
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.372.468
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.544.895
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|LUKSK
|67,90
|17.108.827
|% 9,43
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|DAGI
|2,94
|28.998.759
|% -7,26
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,88
|8.088.771
|% -4,40
|
|SISE
|7,98
|923.649.071
|% 2,18
|
|KCHOL
|24,64
|622.398.285
|% 4,94
|
|THYAO
|14,77
|616.062.307
|% 0,20
|
|GARAN
|8,92
|534.540.232
|% 0,68
|
|KARSN
|4,52
|477.950.820
|% 5,85
|
|SISE
|7,98
|923.649.071
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,25
|246.788.619
|% 0,00
|
|KARSN
|4,52
|477.950.820
|% 5,85
|
|YKBNK
|2,72
|193.256.221
|% 0,37
|
|GSRAY
|4,29
|289.383.872
|% 3,62
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4992
|7,5028
|% 0,24
|
|Euro
|8,9376
|8,9415
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4063
|10,4585
|% 0,33
|
|Frank
|8,0717
|8,1203
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9942
|2,0042
|% 0,19
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|5,23
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-2,92
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,41
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,58
|