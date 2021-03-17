***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918706
BIST
13:011.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,06
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:017,5012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:018,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:01418,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,70
|Açılış
|: 418,61
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TRILC
|23,56
|159.279.265
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|222.940.265
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|LUKSK
|67,90
|16.450.935
|% 9,43
|
|UMPAS
|1,51
|152.688
|% 9,42
|
|DAGI
|2,95
|25.044.340
|% -6,94
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|QNBFL
|120,00
|105.000
|% -4,38
|
|SISE
|7,97
|873.996.212
|% 2,05
|
|KCHOL
|24,56
|587.606.171
|% 4,60
|
|THYAO
|14,84
|557.678.874
|% 0,68
|
|GARAN
|8,93
|471.782.782
|% 0,79
|
|SASA
|44,40
|431.827.461
|% 1,37
|
|SISE
|7,97
|873.996.212
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,25
|241.600.340
|% 0,00
|
|KARSN
|4,44
|352.373.165
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,73
|191.581.754
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,29
|265.081.298
|% 3,62
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4992
|7,5012
|% 0,21
|
|Euro
|8,9347
|8,9389
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,3925
|10,4447
|% 0,20
|
|Frank
|8,0624
|8,1110
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9932
|2,0032
|% 0,14
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|4,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|-3,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,79
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-1,83
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|68,09
|68,09
|-0,30
|