***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918708
BIST
13:541.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:547,5070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:548,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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8,9672
En Düşük
8,9020
13:54418,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,93
|Açılış
|: 418,96
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:54
|EUHOL
|3,63
|20.169.693
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.699.128
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.830.707
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|LUKSK
|68,10
|17.253.711
|% 9,75
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|30.173.784
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,84
|8.649.051
|% -4,56
|
|SISE
|7,96
|1.007.222.074
|% 1,92
|
|THYAO
|14,73
|689.153.911
|% -0,07
|
|KCHOL
|24,64
|631.170.227
|% 4,94
|
|GARAN
|8,91
|569.337.497
|% 0,56
|
|KARSN
|4,49
|558.306.692
|% 5,15
|
|SISE
|7,96
|1.007.222.074
|% 1,92
|
|KARSN
|4,49
|558.306.692
|% 5,15
|
|EKGYO
|2,25
|248.099.040
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|245.996.160
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,25
|304.909.455
|% 2,66
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5034
|7,5070
|% 0,29
|
|Euro
|8,9379
|8,9432
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4104
|10,4626
|% 0,37
|
|Frank
|8,0684
|8,1170
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9945
|2,0045
|% 0,20
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,76
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|0,00
|
|Tam
|2.770
|2.840
|-0,87
|
|Yarım
|1.339
|1.374
|-0,42
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,04
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,68
|