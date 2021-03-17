***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918714
BIST
13:021.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,10
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:027,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:028,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0149
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:02418,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,70
|Açılış
|: 418,61
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:02
|EUHOL
|3,63
|18.194.462
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.288.736
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.088.787
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|152.688
|% 9,42
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|25.842.095
|% -7,57
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|ACSEL
|23,82
|7.926.132
|% -4,64
|
|SISE
|7,97
|885.789.383
|% 2,05
|
|KCHOL
|24,62
|589.008.765
|% 4,86
|
|THYAO
|14,83
|560.845.393
|% 0,61
|
|GARAN
|8,94
|485.310.107
|% 0,90
|
|SASA
|44,30
|434.913.965
|% 1,14
|
|SISE
|7,97
|885.789.383
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,25
|242.474.680
|% 0,00
|
|KARSN
|4,43
|355.645.647
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,72
|191.717.525
|% 0,37
|
|GSRAY
|4,28
|268.795.438
|% 3,38
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4988
|7,5030
|% 0,24
|
|Euro
|8,9344
|8,9386
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,3931
|10,4452
|% 0,21
|
|Frank
|8,0637
|8,1123
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,15
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,60
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|-4,81
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-2,33
|
|Çeyrek
|671
|686
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,04
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-0,51
|