***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:44
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918672
BIST
16:221.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:227,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:228,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:22417,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,73
|Açılış
|: 417,63
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:22
|EUHOL
|3,63
|20.922.777
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.761.646
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.970.727
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|20.207.747
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.203.500
|% 9,98
|
|DAGI
|2,89
|37.061.913
|% -8,83
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|ACSEL
|23,38
|11.140.003
|% -6,41
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,32
|1.925.954
|% -5,08
|
|SISE
|8,00
|1.558.778.809
|% 2,43
|
|GARAN
|8,79
|1.140.485.080
|% -0,79
|
|THYAO
|14,63
|1.051.298.258
|% -0,75
|
|KARSN
|4,45
|836.120.188
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,22
|801.065.541
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,21
|463.393.481
|% -1,78
|
|SISE
|8,00
|1.558.778.809
|% 2,43
|
|KARSN
|4,45
|836.120.188
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,70
|405.675.632
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,42
|599.391.012
|% 6,76
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5098
|7,5129
|% 0,37
|
|Euro
|8,9471
|8,9508
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4105
|10,4627
|% 0,37
|
|Frank
|8,0653
|8,1139
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9965
|2,0065
|% 0,30
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,89
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,72
|