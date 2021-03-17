***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:44
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918682
BIST
16:221.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:227,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:228,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:22417,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,73
|Açılış
|: 417,63
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:22
|EUHOL
|3,63
|20.907.858
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.761.646
|% 10,00
|
|LUKSK
|68,25
|20.202.628
|% 9,99
|
|TRILC
|23,56
|159.970.421
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|533.845.719
|% 9,98
|
|DAGI
|2,90
|37.025.581
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|ACSEL
|23,40
|11.133.080
|% -6,33
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,32
|1.925.954
|% -5,08
|
|SISE
|7,99
|1.543.104.791
|% 2,30
|
|GARAN
|8,79
|1.139.534.488
|% -0,79
|
|THYAO
|14,63
|1.046.248.115
|% -0,75
|
|KARSN
|4,45
|834.721.960
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,30
|799.130.685
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,21
|462.860.642
|% -1,78
|
|SISE
|7,99
|1.543.104.791
|% 2,30
|
|KARSN
|4,45
|834.721.960
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,71
|401.311.712
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,42
|584.931.771
|% 6,76
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5098
|7,5129
|% 0,37
|
|Euro
|8,9471
|8,9508
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4101
|10,4623
|% 0,37
|
|Frank
|8,0644
|8,1130
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9967
|2,0067
|% 0,31
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,62
|67,62
|-0,77
|