***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918692
BIST
16:301.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,03
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:307,4997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:308,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:30418,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,34
|Açılış
|: 418,24
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EUHOL
|3,63
|20.933.148
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.821.395
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.975.746
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.272.719
|% 9,98
|
|GARFA
|13,39
|8.171.858
|% 9,93
|
|DAGI
|2,89
|37.231.274
|% -8,83
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,42
|11.225.288
|% -6,24
|
|DAGHL
|15,32
|1.939.619
|% -5,08
|
|SISE
|7,99
|1.602.079.604
|% 2,30
|
|GARAN
|8,77
|1.151.084.234
|% -1,02
|
|THYAO
|14,63
|1.061.460.824
|% -0,75
|
|KARSN
|4,43
|841.157.652
|% 3,75
|
|KCHOL
|24,14
|808.335.205
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,21
|463.935.469
|% -1,78
|
|SISE
|7,99
|1.602.079.604
|% 2,30
|
|KARSN
|4,43
|841.157.652
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,70
|406.716.654
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,40
|623.742.087
|% 6,28
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4971
|7,4997
|% 0,19
|
|Euro
|8,9318
|8,9399
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,4134
|10,4656
|% 0,40
|
|Frank
|8,0655
|8,1141
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9967
|2,0068
|% 0,31
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,89
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,72
|
Seans Raporu
16:30
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16:42OSTIM
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 696, 181 adet işlem
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16:41PAMEL
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 29.16 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 021 adet işlem
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16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 28 kaybederek (% -0.57 ) 1, 633
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16:40XU100
Endeks 1, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 19, 969.00 milyon TL de
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16:40ECZYT
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 56.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 272, 294 adet işlem