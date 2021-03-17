***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918707
BIST
16:351.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:357,5011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:358,9442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:35417,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,72
|Açılış
|: 417,64
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:35
|EUHOL
|3,63
|20.973.034
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.871.625
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.987.832
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.316.725
|% 9,98
|
|GARFA
|13,39
|8.335.738
|% 9,93
|
|DAGI
|2,89
|37.394.399
|% -8,83
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,50
|11.501.587
|% -5,92
|
|PAMEL
|28,70
|3.869.112
|% -5,90
|
|SISE
|7,99
|1.608.744.321
|% 2,30
|
|GARAN
|8,78
|1.162.099.025
|% -0,90
|
|THYAO
|14,63
|1.070.544.036
|% -0,75
|
|KARSN
|4,44
|849.586.531
|% 3,98
|
|KCHOL
|24,16
|817.996.324
|% 2,90
|
|EKGYO
|2,21
|464.694.478
|% -1,78
|
|SISE
|7,99
|1.608.744.321
|% 2,30
|
|KARSN
|4,44
|849.586.531
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,70
|408.410.600
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,40
|641.824.909
|% 6,28
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4962
|7,5011
|% 0,21
|
|Euro
|8,9325
|8,9442
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,4116
|10,4638
|% 0,38
|
|Frank
|8,0657
|8,1143
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9973
|2,0074
|% 0,34
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,36
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,62
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,68
|
Seans Raporu
16:35
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 95 kaybederek (% -0.66 ) 1, 356
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16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FROTO, SEYKM, EUHOL, TRILC, BJKAS, UMPAS, GARFA, BRMEN
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16:45
GSRAY, SERVE, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:45
JANTS, EKIZ, VKFYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında