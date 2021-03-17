***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918709
BIST
16:341.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:347,5012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:348,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:34417,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,07
|Açılış
|: 417,97
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:34
|EUHOL
|3,63
|20.972.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.871.625
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.987.243
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.313.516
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,09
|417.593.218
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.337.137
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,46
|11.492.480
|% -6,08
|
|PAMEL
|28,68
|3.851.433
|% -5,97
|
|SISE
|7,98
|1.607.362.528
|% 2,18
|
|GARAN
|8,78
|1.161.046.419
|% -0,90
|
|THYAO
|14,62
|1.068.920.551
|% -0,81
|
|KARSN
|4,44
|845.453.264
|% 3,98
|
|KCHOL
|24,14
|816.271.678
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,20
|464.346.088
|% -2,22
|
|SISE
|7,98
|1.607.362.528
|% 2,18
|
|KARSN
|4,44
|845.453.264
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,69
|408.100.398
|% -0,74
|
|GSRAY
|4,39
|640.031.054
|% 6,04
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4984
|7,5012
|% 0,21
|
|Euro
|8,9349
|8,9415
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4138
|10,4660
|% 0,40
|
|Frank
|8,0655
|8,1141
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9970
|2,0070
|% 0,32
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,89
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,72
|
Seans Raporu
16:34
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16:48ECZYT
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 56.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 301 adet işlem
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16:47KERVT
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 376, 293 adet işlem
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Yüzde -3.36 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 736, 600 adet işlem
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 95 kaybederek (% -0.66 ) 1, 356