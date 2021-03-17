***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918713
BIST
16:391.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,35
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:397,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:398,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0138
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:39417,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,55
|Açılış
|: 417,46
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EUHOL
|3,63
|21.017.070
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.878.503
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.989.669
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.390.069
|% 9,98
|
|GARFA
|13,39
|8.429.576
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.618.407
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,62
|11.526.929
|% -5,44
|
|ECZYT
|56,70
|77.943.541
|% -5,18
|
|SISE
|7,99
|1.617.600.401
|% 2,30
|
|GARAN
|8,77
|1.170.841.097
|% -1,02
|
|THYAO
|14,66
|1.080.628.934
|% -0,54
|
|KARSN
|4,43
|852.497.783
|% 3,75
|
|KCHOL
|24,04
|823.498.188
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,20
|465.115.419
|% -2,22
|
|SISE
|7,99
|1.617.600.401
|% 2,30
|
|KARSN
|4,43
|852.497.783
|% 3,75
|
|GSRAY
|4,42
|653.181.539
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|409.094.078
|% -0,74
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4992
|7,5057
|% 0,27
|
|Euro
|8,9319
|8,9375
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,4073
|10,4595
|% 0,34
|
|Frank
|8,0603
|8,1089
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9956
|2,0056
|% 0,25
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,01
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|-3,00
|
|Tam
|2.767
|2.838
|-2,33
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-1,13
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,58
|
Seans Raporu
16:39
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16:48ECZYT
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 95 kaybederek (% -0.66 ) 1, 356