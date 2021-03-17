***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918715
BIST
16:381.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,19
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:387,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:388,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:38417,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,76
|Açılış
|: 417,67
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:38
|EUHOL
|3,63
|20.973.034
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.871.811
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.989.481
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.350.647
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,09
|417.671.797
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.481.131
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,60
|11.508.521
|% -5,52
|
|ECZYT
|56,55
|77.822.026
|% -5,43
|
|SISE
|7,98
|1.614.480.668
|% 2,18
|
|GARAN
|8,78
|1.162.657.474
|% -0,90
|
|THYAO
|14,64
|1.070.598.202
|% -0,68
|
|KARSN
|4,45
|850.795.697
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,16
|819.282.934
|% 2,90
|
|EKGYO
|2,20
|464.993.354
|% -2,22
|
|SISE
|7,98
|1.614.480.668
|% 2,18
|
|KARSN
|4,45
|850.795.697
|% 4,22
|
|GSRAY
|4,41
|650.263.289
|% 6,52
|
|YKBNK
|2,69
|408.702.950
|% -0,74
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5010
|7,5052
|% 0,27
|
|Euro
|8,9317
|8,9390
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,4130
|10,4652
|% 0,40
|
|Frank
|8,0661
|8,1147
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9969
|2,0069
|% 0,32
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,38
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.765
|2.834
|-6,27
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,03
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,61
|