***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 14:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/03/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞUBAT AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925016
BIST
13:571.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:578,1630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:579,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0123
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:57458,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,89
|Açılış
|: 458,20
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:57
|SAMAT
|6,82
|41.615.060
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|183.394
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.635.706
|% 9,95
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|UMPAS
|1,96
|153.413
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.146.714
|% -9,97
|
|PEKGY
|1,97
|53.827.799
|% -5,29
|
|MMCAS
|5,70
|22.810
|% -5,00
|
|BJKAS
|10,04
|603.289.914
|% 8,54
|
|DOHOL
|3,34
|494.157.915
|% 2,77
|
|SISE
|7,49
|452.541.843
|% 1,35
|
|FENER
|37,86
|378.903.076
|% -2,67
|
|PETKM
|6,05
|374.592.220
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,34
|494.157.915
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|156.514.961
|% -1,52
|
|PETKM
|6,05
|374.592.220
|% 0,83
|
|TSKB
|1,40
|86.330.180
|% -0,71
|
|BJKAS
|10,04
|603.289.914
|% 8,54
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1575
|8,1630
|% 0,21
|
|Euro
|9,6908
|9,7029
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1862
|11,2423
|% 0,22
|
|Frank
|8,7544
|8,8071
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1697
|2,1806
|% 0,16
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|10,87
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|6,19
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,99
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|