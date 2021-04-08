***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
MART aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925502
BIST
17:241.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:248,1694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0232
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:249,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0540
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7446
En Düşük
9,6545
17:24460,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,21
|Açılış
|: 460,52
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:24
|SAMAT
|6,82
|42.129.179
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.805.975
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|240.141
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.013.538
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.624.214
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.058.705
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,48
|37.165.640
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|786.066.304
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|615.936.647
|% -0,73
|
|SISE
|7,44
|567.010.998
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,32
|562.177.722
|% 2,15
|
|THYAO
|12,54
|555.198.285
|% -2,41
|
|DOHOL
|3,32
|562.177.722
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|267.345.011
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|237.491.768
|% -0,45
|
|TSKB
|1,41
|130.662.389
|% 0,00
|
|GARAN
|6,79
|615.936.647
|% -0,73
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1601
|8,1694
|% 0,28
|
|Euro
|9,7295
|9,7446
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,1836
|11,2397
|% 0,19
|
|Frank
|8,7751
|8,8279
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1670
|2,1779
|% 0,04
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|19,91
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|14,33
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|6,93
|
|Çeyrek
|734
|751
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|