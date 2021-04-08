***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MART aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925504
BIST
17:251.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:258,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:259,7321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0415
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:25460,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,31
|Açılış
|: 460,62
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:23
|SAMAT
|6,82
|42.168.244
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.834.130
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|241.370
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.624.767
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.018.106
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|38.343.216
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.146.147
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|786.157.996
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|632.315.705
|% -0,73
|
|SISE
|7,43
|573.061.417
|% 0,54
|
|DOHOL
|3,31
|566.933.783
|% 1,85
|
|THYAO
|12,53
|561.515.033
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,31
|566.933.783
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,93
|294.632.595
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|237.830.189
|% -0,91
|
|TSKB
|1,41
|131.078.314
|% 0,00
|
|GARAN
|6,79
|632.315.705
|% -0,73
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1601
|8,1694
|% 0,28
|
|Euro
|9,7295
|9,7446
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,1869
|11,2430
|% 0,22
|
|Frank
|8,7769
|8,8298
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,07
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,28
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,14
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,09
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,46
|