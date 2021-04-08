***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MART aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925500
BIST
14:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -15,20
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
14:058,1412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:059,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0305
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:05457,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,77
|Açılış
|: 457,48
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:05
|TUREX
|14,52
|234.295
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.985.274
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|442.789
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.445.462
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.653.061
|% -9,95
|
|ISBIR
|7.733,50
|2.585.348
|% -9,02
|
|ADESE
|3,00
|140.060.563
|% -7,69
|
|EREGL
|16,19
|665.939.725
|% 2,21
|
|BJKAS
|10,87
|577.635.218
|% 6,88
|
|KRDMD
|7,41
|549.891.329
|% -0,27
|
|JANTS
|849,90
|427.539.321
|% -0,01
|
|GARAN
|6,71
|328.392.041
|% -0,74
|
|TSKB
|1,36
|162.541.678
|% -3,55
|
|DOHOL
|3,25
|311.221.857
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,90
|181.130.784
|% -1,55
|
|ITTFH
|2,86
|243.614.588
|% 8,33
|
|YKBNK
|2,14
|168.872.451
|% -1,83
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1359
|8,1412
|% 0,11
|
|Euro
|9,6800
|9,6862
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,1503
|11,2062
|% 0,08
|
|Frank
|8,7685
|8,8213
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,23
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,89
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,14
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TSKB, TAVHL
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, HALKB, BIMAS
-
14:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 25 kaybederek (% -1.00 ) 1, 209
-
14:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, ORMA, QUAGR, ATSYH, TRILC
-
14:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, SONME, UTPYA