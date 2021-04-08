***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
MART aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925528
BIST
14:151.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -22,32
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.393
14:158,1464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:159,6920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0247
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:15457,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,48
|Açılış
|: 457,78
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TUREX
|14,52
|239.798
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|450.821
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|41.996.498
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.481.087
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.752.095
|% -9,95
|
|ISBIR
|7.733,50
|2.585.348
|% -9,02
|
|MRGYO
|2,43
|12.877.499
|% -8,30
|
|EREGL
|16,22
|679.907.728
|% 2,40
|
|BJKAS
|10,88
|582.523.274
|% 6,98
|
|KRDMD
|7,40
|575.078.398
|% -0,40
|
|JANTS
|852,90
|430.770.724
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,24
|351.402.122
|% -3,57
|
|TSKB
|1,36
|163.573.797
|% -3,55
|
|DOHOL
|3,24
|351.402.122
|% -3,57
|
|EKGYO
|1,91
|184.270.658
|% -1,04
|
|ITTFH
|2,87
|247.655.302
|% 8,71
|
|YKBNK
|2,14
|177.940.628
|% -1,83
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1390
|8,1464
|% 0,17
|
|Euro
|9,6826
|9,6920
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,1424
|11,1983
|% 0,01
|
|Frank
|8,7638
|8,8166
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% 0,10
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,36
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|-0,06
|
Seans Raporu
14:15
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14:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 62 kaybederek (% -1.01 ) 1, 437
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14:27
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14:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, EREGL