***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
MART aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925531
BIST
14:481.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -27,20
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:488,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:489,7021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0146
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:48457,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,47
|Açılış
|: 457,78
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:46
|TUREX
|14,52
|263.190
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|491.268
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|42.139.747
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|135.824.937
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.127.875
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|162.990.457
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,41
|15.916.167
|% -9,06
|
|EREGL
|16,08
|779.733.387
|% 1,52
|
|KRDMD
|7,25
|682.527.001
|% -2,42
|
|BJKAS
|10,74
|663.672.225
|% 5,60
|
|JANTS
|836,00
|470.178.263
|% -1,65
|
|GARAN
|6,65
|469.754.674
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,89
|289.666.406
|% -2,07
|
|TSKB
|1,35
|203.639.023
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,19
|383.265.512
|% -5,06
|
|YKBNK
|2,11
|230.693.332
|% -3,21
|
|ITTFH
|2,81
|268.156.699
|% 6,44
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1510
|8,1543
|% 0,27
|
|Euro
|9,6968
|9,7013
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,1527
|11,2086
|% 0,10
|
|Frank
|8,7777
|8,8305
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1678
|2,1786
|% 0,23
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-10,91
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-18,74
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,06
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,53
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,14
|