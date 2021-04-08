***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MART aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925532
BIST
14:211.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -24,74
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.390
14:218,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0227
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:219,7037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0130
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:21457,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,01
|Açılış
|: 457,24
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:19
|TUREX
|14,52
|241.410
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.014.433
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|453.772
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.627.119
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.793.041
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|152.873.407
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|13.375.274
|% -9,43
|
|EREGL
|16,17
|698.481.692
|% 2,08
|
|BJKAS
|10,75
|602.392.436
|% 5,70
|
|KRDMD
|7,34
|598.882.214
|% -1,21
|
|JANTS
|844,00
|439.475.004
|% -0,71
|
|GARAN
|6,69
|381.035.864
|% -1,04
|
|TSKB
|1,35
|196.821.868
|% -4,26
|
|EKGYO
|1,88
|215.583.567
|% -2,59
|
|DOHOL
|3,22
|359.338.690
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,13
|192.701.854
|% -2,29
|
|ITTFH
|2,83
|250.622.281
|% 7,20
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1466
|8,1527
|% 0,25
|
|Euro
|9,6945
|9,7012
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,1382
|11,1941
|% -0,03
|
|Frank
|8,7591
|8,8119
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1640
|2,1749
|% 0,06
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,33
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,28
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:33GARFA
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 090 adet işlem
-
14:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, DOHOL, GUBRF
-
14:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 76 kaybederek (% -1.45 ) 1, 204
-
14:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, NTGAZ, TRILC, ATSYH
-
14:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, SONME, ADESE, FENER