***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NISAN AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935726
BIST
16:031.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,91
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:038,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:0310,0561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:03488,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,84
|Açılış
|: 488,63
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
489,40
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DOCO
|800,80
|101.266.157
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|105.103.413
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|18.539.736
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.541.874
|% 9,95
|
|VAKFN
|13,99
|3.518.121
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|BIOEN
|17,02
|115.015.708
|% -5,55
|
|AYEN
|6,21
|53.985.191
|% -5,34
|
|GARAN
|7,79
|1.124.313.645
|% 0,91
|
|PETKM
|6,61
|943.671.834
|% 1,23
|
|THYAO
|13,23
|799.012.785
|% 1,85
|
|KRDMD
|8,67
|707.067.795
|% 2,24
|
|KOZAL
|130,30
|691.680.417
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,14
|353.505.573
|% 0,47
|
|GARAN
|7,79
|1.124.313.645
|% 0,91
|
|PETKM
|6,61
|943.671.834
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,87
|210.588.940
|% 1,63
|
|DOHOL
|3,09
|264.388.033
|% 3,34
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2590
|8,2616
|% 0,34
|
|Euro
|10,0511
|10,0570
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,6239
|11,6821
|% 1,24
|
|Frank
|9,1343
|9,1893
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1918
|2,2028
|% 0,13
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|9,24
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,46
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,09
|
|B. Petrol
|68,74
|68,74
|0,46
|
Seans Raporu
16:02
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16:17MEGAP
Yüzde 5.95 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 515, 032 adet işlem
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16:17MEGAP
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16:16AKENR
Yüzde 6.08 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 309, 653 adet işlem
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16:14ERBOS
Yüzde 7.68 oranında artışla 88.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 843 adet işlem
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16:13XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 13, 099.00 milyon TL de