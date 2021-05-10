***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NISAN AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935727
BIST
16:021.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,89
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:028,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:0210,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:02488,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,46
|Açılış
|: 488,25
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
489,40
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DOCO
|800,80
|101.209.300
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|105.091.269
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|18.529.668
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.541.874
|% 9,95
|
|VAKFN
|13,99
|3.501.865
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|BIOEN
|17,03
|114.722.225
|% -5,49
|
|AYEN
|6,21
|53.518.087
|% -5,34
|
|GARAN
|7,80
|1.110.312.001
|% 1,04
|
|PETKM
|6,61
|943.198.262
|% 1,23
|
|THYAO
|13,24
|796.721.697
|% 1,92
|
|KRDMD
|8,66
|701.825.791
|% 2,12
|
|KOZAL
|130,50
|684.429.944
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,15
|343.201.455
|% 0,94
|
|GARAN
|7,80
|1.110.312.001
|% 1,04
|
|PETKM
|6,61
|943.198.262
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,87
|210.232.007
|% 1,63
|
|DOHOL
|3,09
|264.092.125
|% 3,34
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2590
|8,2616
|% 0,34
|
|Euro
|10,0511
|10,0570
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,6321
|11,6904
|% 1,31
|
|Frank
|9,1374
|9,1925
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1919
|2,2029
|% 0,14
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|8,46
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,44
|
Seans Raporu
16:02
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Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 540 adet işlem