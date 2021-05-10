***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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NISAN AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935738
BIST
16:441.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
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|Açılış
|: 1.449
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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8,2828
En Düşük
8,2246
16:4410,0510
En Yüksek
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|: 484,79
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490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:44
|INVEO
|132,00
|106.548.945
|% 10,00
|
|DOCO
|800,80
|126.998.057
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|135.359.754
|% 9,97
|
|ISKPL
|33,56
|19.186.807
|% 9,96
|
|VAKFN
|13,99
|3.927.007
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,64
|107.025.039
|% -5,90
|
|PEKGY
|1,30
|51.485.883
|% -5,80
|
|GARAN
|7,77
|1.212.308.630
|% 0,65
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|PETKM
|6,62
|973.831.757
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|820.772.509
|% 1,69
|
|KOZAL
|130,10
|760.369.668
|% 0,70
|
|KRDMD
|8,65
|726.026.039
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,14
|357.309.305
|% 0,47
|
|GARAN
|7,77
|1.212.308.630
|% 0,65
|
|PETKM
|6,62
|973.831.757
|% 1,38
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|EKGYO
|1,88
|212.590.523
|% 2,17
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|DOHOL
|3,08
|280.669.180
|% 3,01
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2565
|8,2580
|% 0,29
|
|Euro
|10,0447
|10,0510
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,6255
|11,6838
|% 1,26
|
|Frank
|9,1399
|9,1950
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1956
|2,2066
|% 0,30
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.842
|1.842
|10,64
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,09
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|0,52
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