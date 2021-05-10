***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935752
BIST
16:481.458
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:4810,0681
En Yüksek
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|: 484,79
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490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:47
|INVEO
|132,00
|106.584.189
|% 10,00
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|DOCO
|800,80
|127.117.376
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|19.215.769
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.543.186
|% 9,95
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|VAKFN
|13,99
|4.009.170
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
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|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
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|AYEN
|6,14
|59.273.071
|% -6,40
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|DEVA
|29,66
|107.614.860
|% -5,84
|
|GARAN
|7,76
|1.232.052.335
|% 0,52
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|PETKM
|6,63
|981.781.723
|% 1,53
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|THYAO
|13,20
|825.802.364
|% 1,62
|
|KOZAL
|130,10
|764.548.013
|% 0,70
|
|KRDMD
|8,64
|736.330.177
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,14
|403.567.512
|% 0,47
|
|GARAN
|7,76
|1.232.052.335
|% 0,52
|
|PETKM
|6,63
|981.781.723
|% 1,53
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|EKGYO
|1,88
|212.952.477
|% 2,17
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|DOHOL
|3,07
|281.406.157
|% 2,68
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|16:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2548
|8,2584
|% 0,30
|
|Euro
|10,0427
|10,0495
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6157
|11,6739
|% 1,17
|
|Frank
|9,1320
|9,1870
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1940
|2,2050
|% 0,23
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|16:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.840
|1.840
|8,80
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|0,10
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|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
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|B. Petrol
|68,22
|68,22
|-0,06
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