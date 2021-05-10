***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
NISAN AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935767
BIST
16:361.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,09
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:368,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0235
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:3610,0494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:36489,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,12
|Açılış
|: 489,91
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:36
|DOCO
|800,80
|126.617.677
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|106.489.149
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|120.149.346
|% 9,97
|
|ISKPL
|33,56
|19.170.698
|% 9,96
|
|VAKFN
|13,99
|3.902.301
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,17
|57.999.542
|% -5,95
|
|FORMT
|1,30
|10.791.650
|% -5,80
|
|GARAN
|7,78
|1.208.492.232
|% 0,78
|
|PETKM
|6,61
|969.369.057
|% 1,23
|
|THYAO
|13,21
|820.530.981
|% 1,69
|
|KOZAL
|130,20
|752.645.990
|% 0,77
|
|KRDMD
|8,64
|722.320.751
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,13
|356.517.119
|% 0,00
|
|GARAN
|7,78
|1.208.492.232
|% 0,78
|
|PETKM
|6,61
|969.369.057
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,88
|212.401.192
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,08
|280.204.229
|% 3,01
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2554
|8,2575
|% 0,29
|
|Euro
|10,0433
|10,0494
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6359
|11,6943
|% 1,35
|
|Frank
|9,1495
|9,2046
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1951
|2,2061
|% 0,28
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|11,95
|
|Altın Gr.
|490
|490
|5,12
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,11
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,44
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:51VERUS
Yüzde 6.31 oranında artışla 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 138 adet işlem
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16:50ADESE
Yüzde 4.26 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 413, 176 adet işlem
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16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 63 artarak (% 1.37 ) 1, 530
-
16:44VERTU
Yüzde 4.43 oranında artışla 27.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 057, 442 adet işlem
-
16:43XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 795.00 milyon TL de