***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NISAN AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935771
BIST
16:361.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,09
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:368,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0235
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:3610,0494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:36489,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,12
|Açılış
|: 489,91
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:36
|INVEO
|132,00
|105.309.465
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|119.671.515
|% 9,97
|
|ISKPL
|33,56
|18.967.224
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.541.935
|% 9,95
|
|VAKFN
|13,99
|3.882.952
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,17
|57.827.108
|% -5,95
|
|DEVA
|29,68
|103.814.869
|% -5,78
|
|GARAN
|7,78
|1.208.188.182
|% 0,78
|
|PETKM
|6,61
|969.351.197
|% 1,23
|
|THYAO
|13,20
|816.459.088
|% 1,62
|
|KOZAL
|130,00
|751.303.074
|% 0,62
|
|KRDMD
|8,65
|722.207.981
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,14
|356.441.331
|% 0,47
|
|GARAN
|7,78
|1.208.188.182
|% 0,78
|
|PETKM
|6,61
|969.351.197
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,88
|212.359.509
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,07
|280.156.586
|% 2,68
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2554
|8,2575
|% 0,29
|
|Euro
|10,0433
|10,0494
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6302
|11,6885
|% 1,30
|
|Frank
|9,1442
|9,1993
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1943
|2,2053
|% 0,25
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|10,10
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|0,10
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|0,53
|
Seans Raporu
16:36
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