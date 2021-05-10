***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tari
17:001.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,65
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
17:008,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0245
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:0010,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:00488,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,13
|Açılış
|: 488,87
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:00
|INVEO
|132,00
|106.628.541
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.543.430
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.697.232
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|183.562.798
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|4.105.547
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|PEKGY
|1,29
|54.748.920
|% -6,52
|
|AYEN
|6,17
|61.135.588
|% -5,95
|
|GARAN
|7,77
|1.245.925.917
|% 0,65
|
|PETKM
|6,62
|1.001.576.136
|% 1,38
|
|THYAO
|13,19
|836.791.104
|% 1,54
|
|KOZAL
|130,00
|775.631.292
|% 0,62
|
|KRDMD
|8,71
|772.632.890
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,14
|406.568.462
|% 0,47
|
|GARAN
|7,77
|1.245.925.917
|% 0,65
|
|PETKM
|6,62
|1.001.576.136
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,88
|231.444.225
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,08
|282.488.910
|% 3,01
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2566
|8,2585
|% 0,30
|
|Euro
|10,0540
|10,0597
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,6183
|11,6766
|% 1,20
|
|Frank
|9,1360
|9,1910
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1953
|2,2063
|% 0,29
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|9,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|0,35
|
Seans Raporu
17:00
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17:11MEGAP
Yüzde 5.80 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 585, 478 adet işlem
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17:11MEGAP
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17:09MEGAP
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17:09MEGAP
Yüzde 5.95 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 585, 450 adet işlem
-
17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, AKBNK, TSKB