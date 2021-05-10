***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
NISAN AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935762
BIST
10:121.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -13,23
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.450
En Düşük
1.442
10:128,2992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
10:1210,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0662
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1341
En Düşük
10,0247
10:12489,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,12
|Açılış
|: 489,81
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler10:10
|AYES
|24,50
|360.518
|% 12,06
|
|CEMAS
|1,29
|37.656.704
|% 7,50
|
|TGSAS
|16,25
|4.716.241
|% 6,56
|
|INVEO
|140,40
|26.390.827
|% 6,36
|
|DOAS
|29,62
|29.081.205
|% 4,00
|
|VAKFN
|12,60
|2.967.829
|% -9,94
|
|OZRDN
|8,00
|36.232
|% -5,88
|
|DIRIT
|5,50
|10.461
|% -5,17
|
|INTEM
|47,76
|280.247
|% -4,96
|
|ULUSE
|58,00
|115.530
|% -4,84
|
|THYAO
|13,28
|92.966.606
|% -0,67
|
|KRDMD
|8,71
|78.475.262
|% 0,00
|
|PETKM
|6,57
|73.710.475
|% -0,61
|
|GARAN
|7,72
|71.779.567
|% -1,40
|
|KOZAL
|127,30
|59.453.554
|% -0,93
|
|CEMAS
|1,29
|37.656.704
|% 7,50
|
|YKBNK
|2,14
|43.913.852
|% -0,47
|
|EKGYO
|1,91
|38.477.931
|% -0,52
|
|SKBNK
|1,17
|16.578.220
|% -0,85
|
|PETKM
|6,57
|73.710.475
|% -0,61
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3042
|8,3072
|% 0,42
|
|Euro
|10,1029
|10,1090
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,6859
|11,7445
|% 0,33
|
|Frank
|9,1638
|9,2190
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% 0,30
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-1,72
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-0,44
|
Seans Raporu
10:10
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10:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 97 kaybederek (% -0.91 ) 1, 521
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10:19
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10:19XU100
Endeks 1, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 946.00 milyon TL de