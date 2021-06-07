***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 23:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MAYIS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940866
BIST
10:551.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
10:558,5937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0189
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,5831
10:5510,4672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0376
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4537
10:55523,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,51
|Açılış
|: 523,43
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,69
BIST En Aktif Hisseler10:55
|ATATP
|31,94
|8.399.294
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.961.092
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.816.598
|% 9,94
|
|YAPRK
|80,00
|8.488.334
|% 9,36
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,86
|6.191.389
|% -8,75
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|KAPLM
|19,50
|1.748.205
|% -5,25
|
|TKURU
|193,50
|1.746.709
|% -4,91
|
|OZRDN
|9,50
|382.439
|% -4,62
|
|GARAN
|8,28
|392.162.546
|% -0,12
|
|KOZAL
|126,60
|279.476.594
|% 1,04
|
|THYAO
|14,24
|273.346.088
|% -0,28
|
|SISE
|8,27
|255.488.917
|% 0,98
|
|SASA
|34,56
|194.458.913
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,25
|174.170.754
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,99
|94.329.744
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|392.162.546
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,20
|43.353.578
|% 0,84
|
|SISE
|8,27
|255.488.917
|% 0,98
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5925
|8,5937
|% -0,22
|
|Euro
|10,4634
|10,4672
|% -0,36
|
|Sterlin
|12,1139
|12,1747
|% -0,48
|
|Frank
|9,5316
|9,5890
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2851
|2,2965
|% -0,20
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,99
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|-0,41
|