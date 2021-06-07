***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 23:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MAYIS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940872
BIST
10:531.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
10:538,5925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,5831
10:5310,4613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0435
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4537
10:53522,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,99
|Açılış
|: 522,95
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,69
BIST En Aktif Hisseler10:53
|ATATP
|31,94
|8.369.142
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.955.258
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.776.505
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|79,10
|7.789.680
|% 8,13
|
|YAYLA
|3,85
|5.896.556
|% -8,98
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|TKURU
|193,50
|1.746.709
|% -4,91
|
|NTHOL
|5,25
|42.722.029
|% -4,37
|
|METUR
|21,52
|7.005.879
|% -4,36
|
|GARAN
|8,29
|387.106.703
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,90
|277.730.373
|% 1,28
|
|THYAO
|14,24
|270.910.114
|% -0,28
|
|SISE
|8,27
|254.124.160
|% 0,98
|
|SASA
|34,56
|192.837.578
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,25
|173.758.455
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,99
|94.259.811
|% 0,00
|
|GARAN
|8,29
|387.106.703
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|43.230.475
|% 0,00
|
|SISE
|8,27
|254.124.160
|% 0,98
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5907
|8,5925
|% -0,23
|
|Euro
|10,4556
|10,4613
|% -0,41
|
|Sterlin
|12,1062
|12,1669
|% -0,55
|
|Frank
|9,5237
|9,5811
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2828
|2,2942
|% -0,30
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-8,47
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,05
|71,05
|-0,42
|