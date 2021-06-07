***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 23:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAYIS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940877
BIST
10:261.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
10:268,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,6122
10:2610,4882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0166
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4857
10:26525,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|: 525,57
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
525,16
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ATATP
|31,94
|7.239.744
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.807.088
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.038.943
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|ICBCT
|6,28
|4.468.263
|% 6,62
|
|YAYLA
|3,91
|1.391.239
|% -7,57
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,00
|5.317.877
|% -6,67
|
|NTHOL
|5,29
|26.127.418
|% -3,64
|
|MZHLD
|38,68
|267.574
|% -3,54
|
|GARAN
|8,28
|250.230.395
|% -0,12
|
|THYAO
|14,28
|174.298.220
|% 0,00
|
|SISE
|8,23
|143.999.608
|% 0,49
|
|KOZAL
|126,30
|142.233.118
|% 0,80
|
|SASA
|34,70
|128.023.191
|% 2,72
|
|EKGYO
|1,98
|87.267.396
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,25
|94.281.661
|% 0,45
|
|GARAN
|8,28
|250.230.395
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,20
|34.215.019
|% 0,84
|
|CEMAS
|1,31
|27.361.336
|% 2,34
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6107
|8,6139
|% 0,02
|
|Euro
|10,4833
|10,4882
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,1518
|12,2127
|% -0,17
|
|Frank
|9,5582
|9,6157
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2922
|2,3037
|% 0,11
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-5,04
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,99
|70,99
|-0,48
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 13 kaybederek (% -0.20 ) 1, 543
-
10:39XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 2, 435.00 milyon TL de
-
10:39DARDL
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 17.61 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 043 adet işlem
-
10:35ETYAT
Yüzde 5.29 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 502, 856 adet işlem
-
10:34XU100
Endeks 1, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 2, 021.00 milyon TL de