***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 23:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
MAYIS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940882
BIST
11:021.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:028,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:0210,4801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0247
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:02523,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,91
|Açılış
|: 523,03
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,45
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ATATP
|31,94
|8.452.985
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.961.168
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.828.473
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|79,75
|15.417.292
|% 9,02
|
|YAYLA
|3,86
|6.558.148
|% -8,75
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|KAPLM
|19,40
|2.195.299
|% -5,73
|
|TKURU
|193,50
|1.746.709
|% -4,91
|
|METUR
|21,40
|7.192.278
|% -4,89
|
|GARAN
|8,29
|394.568.913
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,60
|283.151.905
|% 1,04
|
|THYAO
|14,27
|280.892.111
|% -0,07
|
|SISE
|8,27
|259.246.562
|% 0,98
|
|SASA
|34,92
|216.421.850
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,25
|174.557.042
|% 0,45
|
|GARAN
|8,29
|394.568.913
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|94.438.811
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|44.058.158
|% 0,84
|
|SISE
|8,27
|259.246.562
|% 0,98
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6006
|8,6033
|% -0,11
|
|Euro
|10,4757
|10,4801
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1029
|12,1636
|% -0,57
|
|Frank
|9,5214
|9,5788
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2825
|2,2939
|% -0,31
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-8,08
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|-0,51
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