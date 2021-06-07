***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 23:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAYIS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940886
BIST
11:021.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:028,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:0210,4801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0247
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:02522,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,16
|Açılış
|: 523,03
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,45
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ATATP
|31,94
|8.493.133
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.973.118
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.881.109
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|BTCIM
|12,52
|8.992.257
|% 7,47
|
|YAYLA
|3,92
|6.733.832
|% -7,33
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,34
|7.416.749
|% -5,16
|
|KAPLM
|19,60
|2.414.834
|% -4,76
|
|OZRDN
|9,54
|392.041
|% -4,22
|
|GARAN
|8,29
|394.720.804
|% 0,00
|
|THYAO
|14,24
|288.671.150
|% -0,28
|
|KOZAL
|126,70
|286.217.247
|% 1,12
|
|SISE
|8,25
|266.042.336
|% 0,73
|
|SASA
|34,82
|237.798.845
|% 3,08
|
|YKBNK
|2,25
|174.858.284
|% 0,45
|
|GARAN
|8,29
|394.720.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|94.461.499
|% -0,50
|
|IHLGM
|1,20
|44.246.638
|% 0,84
|
|SISE
|8,25
|266.042.336
|% 0,73
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6006
|8,6033
|% -0,11
|
|Euro
|10,4757
|10,4801
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1089
|12,1696
|% -0,52
|
|Frank
|9,5265
|9,5839
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2835
|2,2949
|% -0,27
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-9,24
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,50
|