***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 23:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MAYIS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940891
BIST
10:401.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
10:408,5970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0156
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,5831
10:4010,4691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0357
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4544
10:40524,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,37
|Açılış
|: 524,56
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ATATP
|31,94
|7.758.418
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.869.213
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.762.251
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|ICBCT
|6,32
|7.677.571
|% 7,30
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|YAYLA
|3,95
|3.632.276
|% -6,62
|
|LINK
|31,50
|284.671
|% -4,55
|
|METUR
|21,54
|6.390.461
|% -4,27
|
|NTHOL
|5,28
|37.869.587
|% -3,83
|
|GARAN
|8,26
|338.313.555
|% -0,36
|
|THYAO
|14,23
|247.411.655
|% -0,35
|
|KOZAL
|127,00
|235.504.068
|% 1,36
|
|SISE
|8,24
|205.376.786
|% 0,61
|
|SASA
|34,46
|166.906.327
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,25
|133.035.060
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,98
|92.963.647
|% -0,50
|
|GARAN
|8,26
|338.313.555
|% -0,36
|
|IHLGM
|1,18
|39.556.159
|% -0,84
|
|SISE
|8,24
|205.376.786
|% 0,61
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5855
|8,5887
|% -0,28
|
|Euro
|10,4555
|10,4620
|% -0,41
|
|Sterlin
|12,1439
|12,2048
|% -0,24
|
|Frank
|9,5518
|9,6094
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2905
|2,3020
|% 0,04
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-5,57
|
|Altın Gr.
|525
|526
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,03
|71,03
|-0,44
|