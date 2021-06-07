***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 23:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MAYIS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940895
BIST
10:401.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
10:408,5990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0136
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,5831
10:4010,4738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0310
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4544
10:40524,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,37
|Açılış
|: 524,56
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ATATP
|31,94
|7.646.564
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.853.386
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.755.957
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|ICBCT
|6,32
|7.494.678
|% 7,30
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|YAYLA
|3,97
|3.527.708
|% -6,15
|
|LINK
|31,50
|284.671
|% -4,55
|
|METUR
|21,58
|6.255.365
|% -4,09
|
|NTHOL
|5,28
|37.428.517
|% -3,83
|
|GARAN
|8,26
|337.286.796
|% -0,36
|
|THYAO
|14,21
|240.488.463
|% -0,49
|
|KOZAL
|126,90
|219.404.415
|% 1,28
|
|SISE
|8,25
|204.721.044
|% 0,73
|
|SASA
|34,46
|160.441.608
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,25
|133.025.139
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,98
|92.937.951
|% -0,50
|
|GARAN
|8,26
|337.286.796
|% -0,36
|
|IHLGM
|1,19
|39.116.276
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|204.721.044
|% 0,73
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5959
|8,5990
|% -0,16
|
|Euro
|10,4693
|10,4738
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1441
|12,2050
|% -0,23
|
|Frank
|9,5521
|9,6096
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2903
|2,3018
|% 0,03
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-5,51
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,07
|71,07
|-0,40
|