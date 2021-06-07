***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 23:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MAYIS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940905
BIST
10:511.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
10:518,5929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,5831
10:5110,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0446
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4537
10:51522,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -3,06
|Açılış
|: 522,88
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,88
BIST En Aktif Hisseler10:51
|ATATP
|31,94
|8.327.269
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.949.368
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.776.203
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|78,85
|7.199.410
|% 7,79
|
|YAYLA
|3,87
|5.719.408
|% -8,51
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|TKURU
|193,50
|1.746.709
|% -4,91
|
|METUR
|21,46
|6.913.370
|% -4,62
|
|NTHOL
|5,25
|42.520.038
|% -4,37
|
|GARAN
|8,29
|385.624.154
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,80
|276.633.042
|% 1,20
|
|THYAO
|14,24
|266.742.231
|% -0,28
|
|SISE
|8,26
|243.664.194
|% 0,85
|
|SASA
|34,60
|191.840.456
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,25
|164.062.964
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,99
|94.055.245
|% 0,00
|
|GARAN
|8,29
|385.624.154
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|42.962.617
|% 0,84
|
|SISE
|8,26
|243.664.194
|% 0,85
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5876
|8,5929
|% -0,23
|
|Euro
|10,4543
|10,4602
|% -0,42
|
|Sterlin
|12,1218
|12,1826
|% -0,42
|
|Frank
|9,5386
|9,5961
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2860
|2,2974
|% -0,16
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,99
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|-0,41
|