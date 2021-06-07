***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 23:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
MAYIS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940909
BIST
10:471.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
10:478,5910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,5831
10:4710,4644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0404
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4537
10:47523,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,09
|Açılış
|: 523,85
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
523,40
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ATATP
|31,94
|8.170.348
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.934.970
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.771.098
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|78,25
|4.805.795
|% 6,97
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|YAYLA
|3,94
|4.168.990
|% -6,86
|
|TKURU
|194,00
|1.721.514
|% -4,67
|
|OZRDN
|9,50
|284.750
|% -4,62
|
|MERIT
|211,30
|376.959
|% -3,52
|
|KOZAL
|126,90
|269.153.150
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,25
|135.166.604
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,99
|93.682.144
|% 0,00
|
|JANTS
|95,00
|76.272.934
|% 2,15
|
|TAVHL
|25,92
|69.043.019
|% 0,31
|
|EKGYO
|1,99
|93.682.144
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|42.640.555
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,30
|30.503.151
|% 1,56
|
|VAKBN
|3,69
|68.867.486
|% 0,54
|
|HALKB
|4,96
|53.610.165
|% 0,81
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5883
|8,5910
|% -0,25
|
|Euro
|10,4592
|10,4644
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,1257
|12,1865
|% -0,39
|
|Frank
|9,5407
|9,5982
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2869
|2,2983
|% -0,12
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-5,39
|
|Altın Gr.
|524
|525
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|-0,54
|
Seans Raporu
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