***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 23:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MAYIS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940913
BIST
11:071.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:078,5956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0170
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:0710,4698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0350
|Açılış
|: 10,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:07522,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,75
|Açılış
|: 522,18
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ATATP
|31,94
|8.568.065
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.996.643
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.884.787
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|BTCIM
|12,53
|9.613.214
|% 7,55
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|20,94
|8.103.249
|% -6,93
|
|YAYLA
|3,95
|6.940.499
|% -6,62
|
|FRIGO
|20,72
|7.079.596
|% -4,43
|
|NTHOL
|5,25
|45.433.130
|% -4,37
|
|GARAN
|8,28
|395.902.518
|% -0,12
|
|THYAO
|14,27
|298.207.954
|% -0,07
|
|KOZAL
|126,80
|289.475.505
|% 1,20
|
|SISE
|8,24
|272.038.600
|% 0,61
|
|SASA
|35,00
|265.111.743
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,24
|175.225.489
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|395.902.518
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,98
|94.607.453
|% -0,50
|
|IHLGM
|1,19
|44.301.994
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|272.038.600
|% 0,61
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5940
|8,5956
|% -0,20
|
|Euro
|10,4651
|10,4698
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,1035
|12,1642
|% -0,57
|
|Frank
|9,5252
|9,5825
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2839
|2,2954
|% -0,25
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|