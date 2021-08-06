***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 17:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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TEMMUZ AYI RAPORLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955484
BIST
17:431.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:438,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1166
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6391
En Düşük
8,5140
17:4310,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0546
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:43489,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,63
|Açılış
|: 489,56
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KTSKR
|35,44
|55.076.140
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|778.306.790
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.628.560
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.825.005
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|114.056.548
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.442.428
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.827.855
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,65
|99.392.319
|% -9,21
|
|METUR
|4,12
|271.789.652
|% -8,24
|
|GARAN
|9,27
|1.981.721.483
|% 0,11
|
|SISE
|8,06
|854.206.486
|% 2,41
|
|GENIL
|13,00
|778.306.790
|% 9,98
|
|THYAO
|12,78
|701.290.850
|% 0,16
|
|EREGL
|20,76
|659.521.534
|% 1,86
|
|GARAN
|9,27
|1.981.721.483
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,47
|363.762.621
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|226.296.015
|% 0,55
|
|SISE
|8,06
|854.206.486
|% 2,41
|
|IZMDC
|2,86
|308.118.206
|% -4,35
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6318
|8,6371
|% 1,38
|
|Euro
|10,1520
|10,1598
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,9410
|12,0009
|% 0,93
|
|Frank
|9,4094
|9,4661
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2943
|2,3059
|% 1,30
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-39,83
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,39
|71,39
|0,10
|
Seans Raporu
17:41
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