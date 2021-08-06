***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 17:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TEMMUZ AYI RAPORLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955485
BIST
17:431.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:438,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1180
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6391
En Düşük
8,5140
17:4310,1607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0538
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:43489,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,63
|Açılış
|: 489,56
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KTSKR
|35,44
|55.076.140
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|778.306.790
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.628.560
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.825.005
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|114.056.548
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.442.428
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.827.855
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,65
|99.392.319
|% -9,21
|
|METUR
|4,12
|271.789.652
|% -8,24
|
|GARAN
|9,27
|1.981.721.483
|% 0,11
|
|SISE
|8,06
|854.206.486
|% 2,41
|
|GENIL
|13,00
|778.306.790
|% 9,98
|
|THYAO
|12,78
|701.290.850
|% 0,16
|
|EREGL
|20,76
|659.521.534
|% 1,86
|
|GARAN
|9,27
|1.981.721.483
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,47
|363.762.621
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|226.296.015
|% 0,55
|
|SISE
|8,06
|854.206.486
|% 2,41
|
|IZMDC
|2,86
|308.118.206
|% -4,35
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6331
|8,6379
|% 1,38
|
|Euro
|10,1514
|10,1607
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9437
|12,0036
|% 0,95
|
|Frank
|9,4108
|9,4675
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% 1,31
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-40,84
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,72
|-0,17
|
|B. Petrol
|71,36
|71,36
|0,07
|
Seans Raporu
17:43
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 11 artarak (% 0.40 ) 1, 545
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17:52DNISI
Yüzde 4.74 oranında artışla 13.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 356, 492 adet işlem
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17:49AKFGY
Yüzde 6.80 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 037, 357 adet işlem
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17:48AKFGY
Yüzde 6.80 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 488, 382 adet işlem