***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 17:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
TEMMUZ AYI RAPORLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955499
BIST
17:431.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:438,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1166
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6391
En Düşük
8,5140
17:4310,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0546
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:43489,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,63
|Açılış
|: 489,56
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:41
|SAFKR
|9,35
|73.234.772
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.074.403
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|778.182.237
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.628.560
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|114.051.534
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.435.686
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.824.922
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,65
|99.311.796
|% -9,21
|
|METUR
|4,11
|271.364.644
|% -8,46
|
|GARAN
|9,27
|1.979.352.650
|% 0,11
|
|SISE
|8,06
|850.791.096
|% 2,41
|
|GENIL
|13,00
|778.182.237
|% 9,98
|
|THYAO
|12,80
|694.720.122
|% 0,31
|
|EREGL
|20,78
|657.858.832
|% 1,96
|
|GARAN
|9,27
|1.979.352.650
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,48
|363.153.677
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|226.274.818
|% 0,55
|
|SISE
|8,06
|850.791.096
|% 2,41
|
|IZMDC
|2,85
|307.120.122
|% -4,68
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6331
|8,6379
|% 1,38
|
|Euro
|10,1514
|10,1607
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9437
|12,0036
|% 0,95
|
|Frank
|9,4108
|9,4675
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% 1,31
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-40,84
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,72
|-0,17
|
|B. Petrol
|71,36
|71,36
|0,07
|
Seans Raporu
17:41
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 11 artarak (% 0.40 ) 1, 545
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17:49AKFGY
Yüzde 6.80 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 037, 357 adet işlem
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17:48AKFGY
Yüzde 6.80 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 488, 382 adet işlem