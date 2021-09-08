***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2021 17:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AGUSTOS AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962716
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,89
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1143
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
18:0510,0152
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1231
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
18:05487,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,43
|Açılış
|: 487,08
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|19,03
|55.569.070
|% 3,26
|
|ALCTL
|25,80
|13.197.320
|% 0,39
|
|ADEL
|25,84
|9.714.582
|% -0,31
|
|ALKIM
|15,31
|52.303.516
|% -0,33
|
|AKSUE
|11,67
|2.659.701
|% -0,34
|
|ARENA
|10,16
|7.524.953
|% -4,33
|
|AGYO
|3,17
|7.859.316
|% -3,65
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|ALCAR
|326,00
|20.520.755
|% -2,95
|
|AKCNS
|14,50
|5.576.901
|% -2,62
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 3,39
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% -3,97
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4589
|8,4633
|% 1,37
|
|Euro
|10,0077
|10,0152
|% 1,24
|
|Sterlin
|11,6126
|11,6708
|% 1,21
|
|Frank
|9,1430
|9,1981
|% 1,11
|
|Riyal
|2,2502
|2,2615
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-2,35
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,12
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
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17:58BIOEN
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17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
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17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem