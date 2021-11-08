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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.11.2021 15:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975725


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BIST En Aktif Hisseler15:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METRO 1,43 34.431.698 % 10,00  
SNPAM 16,28 658.689 % 10,00  
TSPOR 5,62 16.391.444 % 9,98  
KTSKR 31,54 86.413.866 % 9,97  
DOBUR 76,90 11.080.453 % 9,94  
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15:43 Alış Satış %  
Dolar 9,7375 9,7385 % 0,61  
Euro 11,2766 11,2851 % 0,59  
Sterlin 13,1387 13,2046 % 0,86  
Frank 10,6074 10,6713 % 0,37  
Riyal 2,5883 2,6013 % 0,61  
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15:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 -0,74  
Altın Gr. 569 569 2,68  
Cumhuriyet 3.756 3.813 15,00  
Tam 3.740 3.833 16,43  
Yarım 1.807 1.854 7,94  
Çeyrek 907 927 3,98  
Gümüş.Ons 24,24 24,28 0,08  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 0,06  
B. Petrol 83,49 83,49 0,75  
Seans Raporu 15:43
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