***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 15:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKIM 2021 RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975729
BIST
15:431.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,72
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:439,7385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0593
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7451
En Düşük
9,6551
15:4311,2851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0659
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2884
En Düşük
11,1772
15:43569,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 3,04
|Açılış
|: 569,01
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
569,39
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:43
|METRO
|1,43
|34.431.698
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.391.444
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|86.413.866
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|138.718.735
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.717.384
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,88
|111.676.330
|% -5,62
|
|NUGYO
|11,18
|22.340.255
|% -4,85
|
|FENER
|30,32
|69.410.978
|% -4,77
|
|THYAO
|17,94
|2.261.877.751
|% 1,64
|
|GARAN
|10,65
|1.774.914.455
|% 0,38
|
|PETKM
|6,91
|1.289.801.604
|% 3,44
|
|ASELS
|16,92
|703.544.093
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,21
|637.491.687
|% 2,12
|
|TSKB
|1,62
|324.270.703
|% 3,18
|
|PETKM
|6,91
|1.289.801.604
|% 3,44
|
|GARAN
|10,65
|1.774.914.455
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,01
|491.183.159
|% 0,00
|
|THYAO
|17,94
|2.261.877.751
|% 1,64
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7375
|9,7385
|% 0,61
|
|Euro
|11,2766
|11,2851
|% 0,59
|
|Sterlin
|13,1387
|13,2046
|% 0,86
|
|Frank
|10,6074
|10,6713
|% 0,37
|
|Riyal
|2,5883
|2,6013
|% 0,61
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,74
|
|Altın Gr.
|569
|569
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.756
|3.813
|15,00
|
|Tam
|3.740
|3.833
|16,43
|
|Yarım
|1.807
|1.854
|7,94
|
|Çeyrek
|907
|927
|3,98
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,49
|83,49
|0,75
|