***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 15:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EKIM 2021 RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975730
BIST
15:441.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:449,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7451
En Düşük
9,6551
15:4411,2854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0662
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2884
En Düşük
11,1772
15:44569,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 3,04
|Açılış
|: 569,01
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
569,39
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:42
|METRO
|1,43
|34.431.698
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.391.444
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|86.413.866
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|138.718.735
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.717.384
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,88
|111.676.330
|% -5,62
|
|NUGYO
|11,18
|22.340.255
|% -4,85
|
|FENER
|30,32
|69.410.978
|% -4,77
|
|THYAO
|17,94
|2.261.877.751
|% 1,64
|
|GARAN
|10,65
|1.774.914.455
|% 0,38
|
|PETKM
|6,91
|1.289.801.604
|% 3,44
|
|ASELS
|16,92
|703.544.093
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,21
|637.491.687
|% 2,12
|
|TSKB
|1,62
|324.270.703
|% 3,18
|
|PETKM
|6,91
|1.289.801.604
|% 3,44
|
|GARAN
|10,65
|1.774.914.455
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,01
|491.183.159
|% 0,00
|
|THYAO
|17,94
|2.261.877.751
|% 1,64
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7421
|9,7462
|% 0,69
|
|Euro
|11,2824
|11,2886
|% 0,62
|
|Sterlin
|13,1411
|13,2070
|% 0,88
|
|Frank
|10,6074
|10,6713
|% 0,37
|
|Riyal
|2,5886
|2,6016
|% 0,62
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,02
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.755
|3.812
|14,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|13,79
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,67
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|0,98
|
Seans Raporu
15:42
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15:58XU030
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15:57YEOTK
Yüzde 4.48 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 096, 956 adet işlem
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15:56METRO
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