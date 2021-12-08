***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
kasım ayı aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981814
BIST
12:421.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,67
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:4213,6696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1795
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7158
En Düşük
13,4450
12:4215,4470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2299
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4821
En Düşük
15,1751
12:42785,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 10,99
|Açılış
|: 785,36
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,92
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:40
|BAGFS
|13,97
|11.200.262
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.794.752
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|598.977
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.782.720
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|19.793.921
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.450.020
|% -9,93
|
|SISE
|14,56
|2.277.168.255
|% -0,75
|
|GARAN
|12,00
|2.030.529.493
|% 1,44
|
|THYAO
|20,06
|1.994.056.749
|% 4,48
|
|ASELS
|23,86
|1.574.096.814
|% 3,38
|
|KRDMD
|9,76
|1.156.424.429
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,63
|939.562.757
|% 1,68
|
|TSKB
|1,66
|376.996.197
|% 2,47
|
|GARAN
|12,00
|2.030.529.493
|% 1,44
|
|SISE
|14,56
|2.277.168.255
|% -0,75
|
|SKBNK
|1,23
|155.245.776
|% 0,82
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6652
|13,6677
|% 1,32
|
|Euro
|15,4293
|15,4444
|% 1,49
|
|Sterlin
|18,0257
|18,1161
|% 1,21
|
|Frank
|14,7126
|14,8012
|% 1,27
|
|Riyal
|3,6281
|3,6463
|% 1,22
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|4,12
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,34
|
|Cumhuriyet
|5.192
|5.272
|21,00
|
|Tam
|5.172
|5.303
|18,94
|
|Yarım
|2.500
|2.565
|9,16
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-0,28
|