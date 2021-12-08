***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
kasım ayı aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981827
BIST
11:392.005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 24,07
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:3913,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1051
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:3915,3572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1401
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:39783,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 9,33
|Açılış
|: 783,71
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:39
|BAGFS
|13,97
|10.888.075
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.234.282
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.290.027
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.553.819
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.144.582
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|78.027.257
|% -7,94
|
|SISE
|14,76
|1.678.843.595
|% 0,61
|
|THYAO
|20,18
|1.628.108.494
|% 5,10
|
|ASELS
|23,94
|1.231.952.674
|% 3,73
|
|GARAN
|11,97
|1.141.487.250
|% 1,18
|
|KRDMD
|9,77
|799.168.235
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,64
|730.437.444
|% 1,96
|
|SISE
|14,76
|1.678.843.595
|% 0,61
|
|GARAN
|11,97
|1.141.487.250
|% 1,18
|
|TSKB
|1,66
|147.100.737
|% 2,47
|
|THYAO
|20,18
|1.628.108.494
|% 5,10
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5934
|13,5952
|% 0,78
|
|Euro
|15,3406
|15,3572
|% 0,92
|
|Sterlin
|17,9977
|18,0879
|% 1,05
|
|Frank
|14,6927
|14,7812
|% 1,13
|
|Riyal
|3,6230
|3,6412
|% 1,07
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|2,11
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,97
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,16
|
Seans Raporu
11:39
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