***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
kasım ayı aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981832
BIST
10:302.002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 21,13
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:3013,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1215
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:3015,3802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1631
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:30782,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 7,66
|Açılış
|: 782,03
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:30
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|14.731.428
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|400.459
|% 9,94
|
|MZHLD
|38,74
|1.916.079
|% 9,93
|
|CRDFA
|4,86
|14.459.487
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|6.518.128
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|8.359.801
|% -9,93
|
|SISE
|14,88
|1.021.300.263
|% 1,43
|
|ASELS
|24,42
|743.869.373
|% 5,81
|
|THYAO
|19,80
|564.721.639
|% 3,13
|
|YKBNK
|3,64
|494.411.873
|% 1,96
|
|GARAN
|11,92
|380.598.611
|% 0,76
|
|YKBNK
|3,64
|494.411.873
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,24
|85.122.142
|% 1,64
|
|SISE
|14,88
|1.021.300.263
|% 1,43
|
|TSKB
|1,64
|81.370.541
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,43
|120.011.633
|% 1,25
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6029
|13,6044
|% 0,85
|
|Euro
|15,3534
|15,3895
|% 1,13
|
|Sterlin
|17,9206
|18,0104
|% 0,62
|
|Frank
|14,6469
|14,7351
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6092
|3,6273
|% 0,69
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|4,45
|
|Altın Gr.
|780
|780
|5,84
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,03
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,34
|