***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
kasım aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981835
BIST
12:431.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 15,76
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:4313,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1819
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7158
En Düşük
13,4450
12:4315,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2275
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4821
En Düşük
15,1751
12:43784,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 10,59
|Açılış
|: 784,97
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,92
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:43
|BAGFS
|13,97
|11.200.262
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.801.938
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|600.320
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.782.720
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|19.957.886
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.450.020
|% -9,93
|
|SISE
|14,54
|2.288.961.453
|% -0,89
|
|GARAN
|11,98
|2.077.568.812
|% 1,27
|
|THYAO
|19,98
|2.012.173.057
|% 4,06
|
|ASELS
|23,80
|1.580.972.140
|% 3,12
|
|KRDMD
|9,72
|1.178.316.385
|% 0,21
|
|YKBNK
|3,62
|955.725.386
|% 1,40
|
|TSKB
|1,65
|383.616.086
|% 1,85
|
|GARAN
|11,98
|2.077.568.812
|% 1,27
|
|SISE
|14,54
|2.288.961.453
|% -0,89
|
|SKBNK
|1,23
|155.250.216
|% 0,82
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6682
|13,6720
|% 1,35
|
|Euro
|15,4322
|15,4446
|% 1,50
|
|Sterlin
|18,0257
|18,1161
|% 1,21
|
|Frank
|14,7126
|14,8012
|% 1,27
|
|Riyal
|3,6281
|3,6463
|% 1,22
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,85
|
|Altın Gr.
|784
|785
|10,24
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|16,00
|
|Tam
|5.164
|5.295
|11,26
|
|Yarım
|2.496
|2.561
|5,45
|
|Çeyrek
|1.252
|1.281
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,24
|