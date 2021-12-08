***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:28
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981839
BIST
11:452.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 23,12
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:4513,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1390
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:4515,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1852
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:45783,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 8,75
|Açılış
|: 783,12
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:45
|BAGFS
|13,97
|10.900.382
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.250.290
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.348.121
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.554.334
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.147.254
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,15
|80.660.996
|% -8,73
|
|SISE
|14,77
|1.708.000.665
|% 0,68
|
|THYAO
|20,18
|1.640.602.025
|% 5,10
|
|ASELS
|23,88
|1.246.635.422
|% 3,47
|
|GARAN
|11,96
|1.211.185.653
|% 1,10
|
|KRDMD
|9,75
|816.808.606
|% 0,52
|
|YKBNK
|3,64
|739.397.687
|% 1,96
|
|SISE
|14,77
|1.708.000.665
|% 0,68
|
|GARAN
|11,96
|1.211.185.653
|% 1,10
|
|TSKB
|1,67
|164.654.198
|% 3,09
|
|KRDMD
|9,75
|816.808.606
|% 0,52
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6202
|13,6291
|% 1,03
|
|Euro
|15,3707
|15,4023
|% 1,22
|
|Sterlin
|17,9864
|18,0766
|% 0,99
|
|Frank
|14,6707
|14,7591
|% 0,98
|
|Riyal
|3,6208
|3,6390
|% 1,01
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|2,39
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,90
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,16
|