***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:28
)
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
kasım aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981847
BIST
10:531.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,28
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:5313,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1254
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:5315,4062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1891
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:53783,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 8,94
|Açılış
|: 783,32
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:53
|MZHLD
|38,76
|2.121.258
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|15.617.672
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|450.138
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|14.928.366
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|8.753.754
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|36.814.713
|% -7,94
|
|SISE
|14,84
|1.257.388.670
|% 1,16
|
|THYAO
|19,95
|1.049.919.346
|% 3,91
|
|GARAN
|11,89
|558.028.301
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,63
|536.538.366
|% 1,68
|
|KRDMD
|9,70
|460.169.539
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|536.538.366
|% 1,68
|
|SISE
|14,84
|1.257.388.670
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,23
|91.081.875
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,42
|145.870.657
|% 0,83
|
|TSKB
|1,64
|87.665.725
|% 1,23
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6099
|13,6155
|% 0,93
|
|Euro
|15,3883
|15,4062
|% 1,24
|
|Sterlin
|17,9703
|18,0604
|% 0,90
|
|Frank
|14,6786
|14,7671
|% 1,04
|
|Riyal
|3,6151
|3,6333
|% 0,86
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|4,04
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,44
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|74,99
|74,99
|-0,45
|