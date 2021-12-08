***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
kasım ayı aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981805
BIST
10:402.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 21,66
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:4013,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1173
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:4015,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1804
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:40783,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 8,62
|Açılış
|: 783,00
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:40
|MZHLD
|38,76
|2.115.018
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|15.101.144
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|422.133
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|14.624.125
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|6.690.893
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|8.497.823
|% -9,93
|
|SISE
|14,96
|1.153.096.486
|% 1,98
|
|ASELS
|24,30
|852.381.585
|% 5,29
|
|THYAO
|19,84
|774.575.933
|% 3,33
|
|YKBNK
|3,63
|510.497.864
|% 1,68
|
|GARAN
|11,90
|439.911.925
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,63
|510.497.864
|% 1,68
|
|SISE
|14,96
|1.153.096.486
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,23
|90.044.183
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,42
|123.190.651
|% 0,83
|
|TSKB
|1,65
|82.184.022
|% 1,85
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6050
|13,6074
|% 0,87
|
|Euro
|15,3604
|15,3975
|% 1,19
|
|Sterlin
|17,9574
|18,0475
|% 0,83
|
|Frank
|14,6682
|14,7566
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6147
|3,6328
|% 0,84
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|5,66
|
|Altın Gr.
|782
|782
|7,66
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,56
|